Национальный архив США намерен выложить в открытый доступ сообщения Трампа в Twitter

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Национальное управление архивов и документации США намерено выложить в открытый доступ сообщения в Twitter, которые ранее публиковал 45-й американский президент Дональд Трамп. Об этом представители ведомства заявили в среду журналистам телеканала Fox News.

Как уточнили в управлении, его специалисты планируют предоставить общественности доступ ко всем полученным ими сообщениям Трампа в Twitter, в том числе ранее удаленным. Сотрудники архива, как отмечается в заявлении, рассчитывают сохранить копии записей в соцсетях представителей американских администраций, в том числе той, которую возглавлял Трамп.

В Twitter заявили, что компания намерена сохранить сообщения Трампа и взаимодействовать с Национальным управлением архивов и документации США. Представители соцсети подчеркнули, что публиковать записи экс-президента США в ней не планируют.

Учетная запись Трампа в Twitter была заблокирована в последние недели его пребывания на посту президента США. Он также был лишен возможности писать в Facebook и Instagram. Это произошло вскоре после того, как 6 января сторонники Трампа, являвшегося в то время главой администрации США, попытались воспрепятствовать утверждению в американском Конгрессе итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

В связи с произошедшим демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Сенат Конгресса США его оправдал.