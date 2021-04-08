Минфин США расширил санкции против Мьянмы

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Власти США в четверг расширили список санкций в связи с ситуацией в Мьянме, внеся в перечень еще одну компанию из этой страны.

Мьянма: как к власти снова пришли военные

Согласно сообщению, размещенному на сайте Минфина США, рестрикции вводятся в отношении компании Myanmar Gems Enterprise. Других подробностей американское ведомство пока не приводит.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении на год чрезвычайного положения и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.