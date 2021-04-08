В ДНР призвали Киев подготовить предложения по реализации мер контроля за перемирием

ДОНЕЦК, 8 апреля. /ТАСС/. Киеву следует подготовить предложения по практической реализации Мер по усилению режима прекращения огня и приступить к их предметному обсуждению вместо "попыток очернить" представленный республиками Донбасса проект. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь делегации Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе Владислав Московский.

"Попытка украинских властей выдать проект совместного заявления, предложенный республиками, за стремление к подмене понятий, изложенных в Комплексе мер, не имеет ничего общего с реальностью. Украина обвиняет нас ровно в том, что все 7 лет делала сама. Рекомендуем украинской делегации прекратить попытки очернения нашего проекта, подготовить свои предложения по практической реализации Мер по усилению режима прекращения огня и приступить к их предметному обсуждению в рамках предстоящих заседаний рабочей группы по вопросам безопасности и контактной группы", - цитирует Московского Telegram-канал делегации ДНР на переговорах.

В среду в формате видеоконференции прошло заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Очередное заседание контактной группы должно состояться 14 апреля, однако во вторник украинская делегация в контактной группе выступила с инициативой провести экстренное заседание в режиме видеоконференции по возобновлению режима прекращения огня. Как сообщил полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов, заседание завершилось безрезультатно.