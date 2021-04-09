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Глава Пентагона подписал распоряжения о борьбе с экстремизмом в рядах ВС США

Кроме того, все виды ВС теперь будут запрашивать у военнослужащих "конкретную информацию" относительно "экстремистского поведения", в том числе в прошлом

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин отдал распоряжения о борьбе с экстремистскими взглядами и настроениями в рядах Вооруженных сил (ВС) США и о формировании рабочей группы, которая займется соответствующей деятельностью. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Пентагона.

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Новый меморандум, подписанный Остином, предусматривает, в частности, активизацию работы по выявлению потенциального рекрутирования "военнослужащих экстремистскими группировками". Кроме того, все виды ВС США теперь будут запрашивать у военнослужащих "конкретную информацию" относительно "экстремистского поведения", в том числе в прошлом.

Новые решения главы военного американского ведомства приняты в свете незаконного вторжения в Конгресс США 6 января участников демонстраций в поддержку предыдущего главы вашингтонской администрации Дональда Трампа. Впоследствии выяснилось, что среди участников вторжения в Капитолий и сочувствующих им было немало американских военнослужащих и военных ветеранов.

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