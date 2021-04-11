Президент Чехии заявил, что готов привиться "Спутником V"

ПРАГА, 11 апреля. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан в интервью сетевому телеканалу газеты Blesk заявил в воскресенье, что полностью доверяет российской вакцине против коронавируса "Спутник V" и готов в будущем привиться ею, если это потребуется с медицинской точки зрения.

"Господи, боже мой, почему бы нет!" - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса. Глава государства считает, что по своим качествам с российской вакциной сравним только препарат производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Именно им недавно вакцинировался Земан.

Чешский лидер является активным сторонником покупки республикой "Спутника V". В начале года он обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой изыскать возможность предоставить вакцину и получил положительный ответ. Земан полагает, что она могла бы применяться с согласия национального министерства здравоохранения без регистрации в Евросоюзе.

"Десятки специалистов характеризуют "Спутник V" как высокоэффективную вакцину. Других мнений не знаю. Миллионы людей прошли вакцинацию "Спутником V". В отличие от [препарата британско-шведской компании] AstraZeneca, [после применения российской вакцины] не было зафиксировано побочных явлений", - подчеркнул он.

Президент отметил, что отставка министра здравоохранения Чехии Яна Блатного, которого 7 апреля сменил Петер Аренбергер, связана с его противодействием началу процесса рассмотрения ведомством возможности применения российской вакцины в Чехии без предварительной сертификации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). Новый глава Минздрава, по словам Земана, не исключил вероятность начала в стране в ближайшей перспективе клинических исследований "Спутника V".

Между тем премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил 7 апреля, что республика ожидает регистрации российского препарата в ЕМА.