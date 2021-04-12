В Эквадоре завершилось голосование во втором туре президентских выборов

БОГОТА, 12 апреля. /ТАСС/. Голосование во втором туре президентских выборов завершилось в воскресенье в Эквадоре. Об этом сообщил Национальный избирательный совет (НИС) южноамериканской республики.

"Спасибо за ваш вклад в укрепление демократии и за активное участие в политической жизни Эквадора. На этом день голосования закончился", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.

По данным газеты El Comercio, НИС огласит предварительные итоги голосования в 19:00 (03:00 мск понедельника).

Первый тур президентских выборов в Эквадоре состоялся 7 февраля. По его итогам, во второй тур вышли Андрес Араус, представляющий левоцентристскую коалицию "Союз ради надежды", и экс-банкир Гильермо Лассо от правоцентристского "Движения КРЕО", набравшие 32,72% и 19,74% голосов соответственно.