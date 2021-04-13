США считают взвешенным решение Японии о сбросе в океан воды с "Фукусимы-1"

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Японии при принятии решения слить в океан очищенную от радиоактивных веществ воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" проявили прозрачность, "взвесили варианты" возможных действий и оценили их последствия. Такое мнение содержится в распространенном в понедельник заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Соединенным Штатам известно, что правительство Японии изучило несколько вариантов, связанных с обращением с очищенной водой. <...> В этой уникальной и сложной ситуации Япония взвесила варианты [действий] и их последствия, проявила прозрачность в своем решении и, судя по всему, выбрала подход в соответствии с общепринятыми стандартами ядерной безопасности. Мы надеемся на дальнейшую координацию и коммуникацию со стороны правительства Японии по мере того, как оно отслеживает эффективность этого подхода", - сказано в сообщении.

Ранее правительство Японии официально разрешило слить в океан значительный массив воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. Процесс подготовки к этому займет примерно два года. За это время будет подготовлено и проверено дополнительное оборудование, проведены соответствующие работы. Как заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, власти страны гарантируют безопасность сброса в океан воды с "Фукусимы-1".

В стальных баках на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более 1,25 млн тонн воды, очищенной, как сообщается, от большинства опасных радиоактивных веществ. Однако она содержит в себе изотопы трития, который оттуда извлечь технически не удается. В Японии утверждают, что во время сброса в океан концентрация этого вещества будет соответствовать норме, установленной Всемирной организацией здравоохранения для питьевой воды.