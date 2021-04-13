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Зариф: ЕС сегодня поддерживает самый радикальный политический курс США в отношении Ирана

ТЕГЕРАН, 13 апреля. /ТАСС/. Политика ЕС сегодня фактически означает поддержку самого радикального курса США в отношении Тегерана. Об этом заявил во вторник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Европа не только поддерживает позицию США, но и фактически поддерживает самое радикальное течение в американской политике", - сказал он. По словам дипломата, "ЕС не осудил действия США по препятствованию поставок народу Ирана продовольствия и лекарств, а также диверсию в Натанзе".

Теги
СШАИранЗариф, Мохаммад Джавад
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