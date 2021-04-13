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Взрыв на ядерном объекте в Натанзе
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Зариф заявил, что диверсия в Натанзе усилит позиции Тегерана по ядерной сделке

Глава иранского МИД добавил, что страна будет развивать ядерный объект с более продвинутыми центрифугами

ТЕГЕРАН, 13 апреля. /ТАСС/. Диверсия на иранском ядерном объекте в Натанзе улучшит позиции Тегерана в вопросе переговоров по ядерной сделке.

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Об этом заявил во вторник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Будьте уверены, что возможности Ирана как в плане переговоров, так и в плане развития ядерной промышленности будут лучше", - сказал он.

Дипломат добавил, что "Иран в ближайшее время непременно будет развивать ядерный объект в Натанзе с более продвинутыми центрифугами".

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ИранЗариф, Мохаммад ДжавадВзрыв на ядерном объекте в Натанзе
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