Зариф заявил, что диверсия в Натанзе усилит позиции Тегерана по ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 13 апреля. /ТАСС/. Диверсия на иранском ядерном объекте в Натанзе улучшит позиции Тегерана в вопросе переговоров по ядерной сделке.

Об этом заявил во вторник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Будьте уверены, что возможности Ирана как в плане переговоров, так и в плане развития ядерной промышленности будут лучше", - сказал он.

Дипломат добавил, что "Иран в ближайшее время непременно будет развивать ядерный объект в Натанзе с более продвинутыми центрифугами".