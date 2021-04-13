В Иране заявили, что ожидают получить обогащенный до 60% уран на следующей неделе

ВЕНА, 13 апреля. /ТАСС/. Иран ожидает, что ему удастся получить обогащенный до 60% уран на следующей неделе. Об этом сообщил во вторник иранский постоянный представитель при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.

"Обогащение UF6 (гексафторид урана - прим. ТАСС) до 60% будет происходить на двух каскадах центрифуг IR-4 и IR-6 в Натанзе. Модификация процесса только началась, и мы ожидаем накопить продукт на следующей неделе", - написал иранский постпред у себя в Twitter.

По его словам, это позволит значительно улучшить качество и количество радиофармацевтических продуктов.

Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, Тегеран со среды приступит к обогащению урана до 60%.