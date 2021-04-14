В Японии намерены добиваться понимания у мирового сообщества по вопросу сброса воды с АЭС

ТОКИО, 14 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии сделает все необходимое для того, чтобы добиться по вопросу предстоящего сброса в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" понимания у международного сообщества в целом и отдельных заинтересованных государств в частности. Об этом в среду на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

"Мы сделаем все необходимое для того, чтобы, основываясь на научных фактах и точной информации, добиться понимания у международного сообщества по этому вопросу", - отметил он. Като подчеркнул, что японские власти предоставляют и продолжат предоставлять всю необходимую информацию по ситуации вокруг АЭС "Фукусима-1" заинтересованным международным организациям, включая Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), и иностранным государствам.

Правительство Японии во вторник официально разрешило слить в океан значительный массив воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года. За это время предполагается подготовить и проверить дополнительное оборудование, провести соответствующие работы. Как сообщили ТАСС в министерстве экономики, торговли и промышленности страны, ведающем проблемами атомных станций в стране, содержание трития в воде, которую предполагается через два года начать сбрасывать в океан из цистерн на территории АЭС "Фукусима-1", будет в 40 раз ниже безопасного уровня, установленного действующими в Японии нормами.

Сейчас в стальных баках на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более 1,25 млн тонн воды, очищенной, как сообщается, от большинства опасных радиоактивных веществ. Однако она содержит в себе изотопы трития, который оттуда извлечь технически не удается.