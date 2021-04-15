МАГАТЭ будет постоянно вести мониторинг сброса воды с "Фукусимы-1" в океан

ТОКИО, 15 апреля. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет на постоянной основе осуществлять мониторинг операции по сбросу в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом заявил в опубликованном в четверг интервью агентству Kyodo генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

"МАГАТЭ будет в центре этой деятельности. Мы будем присутствовать там на постоянной основе", - сказал он. По его словам, мониторинг операции будет осуществляться в сотрудничестве с японским правительством. "Также мы будем искать помощи других международных экспертов для "повышения качества" всей операции", - добавил Гросси.

"Конечно, Япония могла бы сделать это в одностороннем порядке. Но это создаст пробелы в доверии и проблемы с точки зрения прозрачности. Я не могу представить лучшего и более эффективного способа предоставить международному сообществу необходимую, своевременную и всеобъемлющую информацию о том, что там происходит, чем привлечь [к этой операции] МАГАТЭ", - отметил гендиректор организации. Ранее в интервью телеканалу NHK. Гросси также рассказал о планах МАГАТЭ летом этого года отправить в Японию экспертную группу в связи с опасениями ряда стран относительно решения Токио о сбросе в океан воды с АЭС.

Правительство Японии во вторник официально разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года. За это время предполагается подготовить и проверить дополнительное оборудование, провести соответствующие работы. Как сообщили ТАСС в министерстве экономики, торговли и промышленности страны, ведающем проблемами атомных станций, содержание трития в воде, которую предполагается через два года начать сбрасывать в океан из цистерн на территории АЭС "Фукусима-1", будет в 40 раз ниже безопасного уровня, установленного действующими в Японии нормами.

На данный момент в стальных баках на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более 1,25 млн тонн воды, очищенной, как сообщается, от большинства опасных радиоактивных веществ. Однако она содержит в себе изотопы трития, который оттуда извлечь технически не удается.

Ряд соседних с Японией стран, включая КНР и Южную Корею, уже высказали свою обеспокоенность на этот счет. В МИД РФ также заявили, что российская сторона ожидает детальных разъяснений от Японии по всем аспектам, связанным с планами сбросить воду с АЭС "Фукусима-1".