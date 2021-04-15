В Париже заявили, что Франция привержена соблюдению конвенции Монтрё

ПАРИЖ, 15 апреля. /ТАСС/. Франция выражает приверженность конвенции Монтрё о статусе проливов и продолжает следить за ситуацией вокруг канала "Стамбул". Об этом сообщили ТАСС в МИД Франции.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации. Как государство-участник напоминаем о нашей приверженности конвенции Монтрё о статусе проливов", - заявил представитель внешнеполитического ведомства в ответ на просьбу прокомментировать заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что положения конвенции не будут распространяться на новый канал "Стамбул".

Проект канала "Стамбул" был впервые анонсирован Эрдоганом в 2011 году и призван стать новой судоходной артерией в западной части Стамбула, соединяющей Черное и Мраморное моря. В среду президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что на проектируемый канал "Стамбул" не будет распространяться конвенция Монтрё о режиме проливов.

Конвенция, принятая в 1936 году на конференции в городе Монтрё (Швейцария), сохранила свободу прохода через проливы только за торговыми судами. Режим прохода для военных кораблей черноморских и нечерноморских государств различается. Так, при условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.