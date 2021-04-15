Пресс-секретарь президента Чехии осудил "идеологическое сумасшествие" вокруг "Спутника V"

ПРАГА, 15 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек осудил в четверг "идеологическое сумасшествие", нагнетаемое в Чехии частью оппозиции и СМИ вокруг российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом официальный представитель Пражского града написал в Twitter .

"Вакцина, сохраняющая человеческие жизни, вызывает приступы злобы, бешенства и ненависти, - отметил Овчачек. - Оппозиция и журналисты превосходят [друг друга] в [демонстрации] идеологического сумасшествия, которое сравнимо с темными временами [острого идеологического противостояния] 1950-х годов".

Представитель Пражского града выступил с таким заявлением, реагируя на публикацию местного сетевого издания "Список". Портал предположил, что полученная с согласия МИД Чехии посольством РФ посылка с не одобренной в республике вакциной "Спутник V" для прививок дипломатам и членам их семей может использоваться как-то иначе.

Между тем посольство РФ в Чехии в направленном в МИД запросе, на который получило положительный ответ, напомнило, что согласие на получение российскими диппредставительствами ограниченного числа доз "Спутника V" для вакцинации своих сотрудников ранее выдали девять европейских государств, включая Францию и Великобританию.