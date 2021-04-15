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Спецслужбы Великобритании считают, что СВР стоит за кибератакой на SolarWinds

В сообщении британского МИД подчеркивается, что приписываемые российским спецслужбам действия затронули лишь "незначительное число организаций госсектора в королевстве"

ЛОНДОН, 15 апреля. /ТАСС/. Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) Великобритании пришел к выводу, что Служба внешней разведки (СВР) России, вероятно, стоит за взломом программного обеспечения компании SolarWinds. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД Соединенного Королевства.

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"Великобритания может сегодня раскрыть впервые, что СВР стояла за серией кибервторжений, включая ситуацию с SolarWinds. Национальный центр кибербезопасности при GCHQ полагает, что высока вероятность того, что СВР была ответственна за получение неавторизованного доступа к программному обеспечению Orion компании SolarWinds", - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства Великобритании.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб выступил с утверждением, что действия России носят злонамеренный характер, пообещав, что будет всегда стараться публично указывать на них. "Мы видим то, что Россия делает для того, чтобы подорвать наши демократии. Великобритания и США привлекают внимание к злонамеренному поведению России для того, чтобы позволить нашим международным партнерам и компаниям внутри наших стран лучше защищаться и быть готовыми к подобным действиям. Великобритания продолжит работать с союзниками, чтобы привлекать внимание к злонамеренному поведению России в тех случаях, когда она это увидит", - сказал Рааб.

Соответствующее заявление было обнародовано сразу после того, как власти США выступили с утверждением о якобы ответственности СВР за кибератаку в США через программное обеспечение SolarWinds. В то же время в сообщении британского МИД подчеркивается, что приписываемые российским спецслужбам действия затронули лишь "незначительное число организаций госсектора в королевстве".

Взлом SolarWinds

Как стало известно ранее, программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте 2020 года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds. Среди них были ведущие правительственные учреждения США, а также более 400 крупнейших американских компаний.

В опубликованном в декабре 2020 года совместном заявлении аппарат директора Национальной разведки США, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности сообщили, что они зафиксировали серьезную атаку на компьютерные сети федерального правительства. Занимавший в то время пост госсекретаря США Майкл Помпео изложил версию, согласно которой к атаке якобы причастна Россия. Между тем, Дональд Трамп, являвшийся тогда президентом США, подчеркнул, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".

Теги
СШАВеликобританияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Рааб, Доминик
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