Посол США без комментариев покинул здание МИД России

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Посол США в Москве Джон Салливан покинул без комментариев здание МИД РФ, куда был вызван в связи с новыми санкциями Вашингтона против Москвы, передает корреспондент ТАСС.

Высылка дипломатов и ограничения для компаний. Какие санкции ввели США против России

Автомобиль Салливана отбыл не от главного выхода, а с боковой стороны здания российского дипведомства, комментариев для представителей прессы не последовало.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о вызове посла США на Смоленскую площадь и отметила, что разговор "будет для американской стороны тяжелым".

Президент США Джо Байден в четверг подписал указ о введении санкций в отношении России. В частности, Соединенные Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года. Кроме этого, Минфин США также ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в американские выборы. Также санкции были введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.

США также высылают 10 дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне. По мнению американской стороны, среди них есть "представители российских разведывательных служб".