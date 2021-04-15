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Санкции в отношении России

Власти США заявили, что оставляют право на новые санкции в зависимости от ответа России

Представитель американской администрации высокого ранга отметил, что лучший путь дальнейшего развития событий заключается в том, чтобы "и Соединенные Штаты, и Россия сошли с этой лестницы эскалации"

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Россия уведомила США как в публичном, так и в непубличном порядке, что ответит на их новые санкции, и Вашингтон в связи с этим оставляет за собой право на дополнительные меры. Об этом заявил в четверг представитель американской администрации высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном политике в отношении России.

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"Они дали понять - как публично, так и в других форматах, - что они намерены ответить на это, и нам надо посмотреть, что они решат сделать. Соединенные Штаты, конечно же, оставляют за собой право принять дополнительные меры, если это будет необходимо", - сказал он.

"Но, на наш взгляд, лучший путь дальнейшего развития событий заключается в том, чтобы все мы, и Соединенные Штаты, и Россия, сошли с этой лестницы эскалации и нашли устойчивый путь вперед", - полагает представитель американской администрации.

"Так что мы будем пристально следить за ответом российского правительства, а потом, основываясь на этом, примем решение о дальнейших действиях", - добавил ведущий брифинга.

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении России
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