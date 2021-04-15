Сенатор-республиканец призвал правительство США к санкциям против "Северного потока - 2"

"Санкции, о которых сегодня объявил Белый дом, - долгожданный шаг, необходимый, чтобы привлечь Москву к ответственности за продолжающуюся агрессию", - утверждал он на своей странице в Twitter. По его словам, чтобы в полной мере наказать российское руководство "за враждебное поведение", США "должны ввести санкции против "Северного потока - 2". По версии сенатора, такая мера позволит "остановить попытки Кремля использовать поставки газа в Европу как оружие".

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против России. Вашингтон, в частности, запретил американским компаниям напрямую покупать выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ долговые обязательства. По 16 организаций и физлиц подпали под санкции за связи с приписываемым Москве вмешательством в выборы в США, а восемь граждан и юрлиц - за работу в Крыму. Также из Вашингтона вышлют 10 дипломатов, которых США считают "представителями российских разведслужб".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. В декабре 2020 года строительство возобновилось.