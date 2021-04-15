Глава МИД Венесуэлы назвал санкции в отношении РФ проявлением слабости и высокомерия США

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 апреля. /ТАСС/. Новые санкции, которые ввели власти США в отношении России, показывают слабость и высокомерие Вашингтона. Такое мнение высказал в четверг глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Вашингтон продолжает свою ошибочную международную политику, которая никоим образом не способствует мировой стабильности. Введение односторонних санкционных мер и дипломатическая враждебность в отношении Российской Федерации - проявления слабости и бессмысленного высокомерия", - написал он в Twitter.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против России. Вашингтон, в частности, запретил американским компаниям напрямую покупать выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ долговые обязательства. 16 организаций и 16 физлиц подпали под санкции за связи с приписываемым Москве вмешательством в выборы в США, а восемь граждан и юрлиц - за работу в Крыму. Также из Вашингтона вышлют 10 дипломатов, которых США считают "представителями российских разведслужб".

Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва будет действовать в отношениях с вводящим санкции Вашингтоном, руководствуясь принципом взаимности. По его словам, новые рестрикции США не поспособствуют встрече российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Байдена, которую предложил Вашингтон.