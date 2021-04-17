Зеленский заявил, что лишь вступление в НАТО может гарантировать Украине безопасность

ЛОНДОН, 17 апреля. /ТАСС/. Безопасность Украины в долгосрочной перспективе может быть гарантирована только вступлением в НАТО. Такое мнение президент страны Владимир Зеленский выразил в опубликованном в субботу интервью британской газете The Daily Telegraph .

Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО

"Только вступление Украины в НАТО может гарантировать долгосрочную безопасность и мир", - сказал он. Зеленский после обсуждения данной темы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в пятницу в Париже сообщил, что по-прежнему ждет конкретики в вопросе о том, когда НАТО сможет предоставить Киеву план действий по подготовке к членству в альянсе.

Как уточняет издание, украинский лидер подтвердил свою поддержку идеи проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Зеленский рассчитывает, что хозяин Белого дома заявит на саммите о "необходимости конструктивных переговоров о завершении войны в Донбассе". По мнению Зеленского, американо-российская встреча на высшем уровне может привести к разрядке напряженности на востоке Украины. По его словам, новое обострение напряженности представляет собой испытание "для Европы и Запада в целом".

"Этот конфликт определит то, сохранится ли по-настоящему демократический порядок, будет ли работать принцип неприкосновенности границ и будут ли страны самостоятельно определять свою судьбу", - отметил Зеленский. "Мы уже находимся в кризисной ситуации. Поэтому важно, чтобы наши совместные усилия дали плоды и чтобы всем стало очевидно, что агрессивные действия и угрозы никому не принесут пользы", - добавил он.

Зеленский обвинил Москву в якобы попытке оказать давление на страны Запада и испытать на прочность их отношения с Киевом путем сосредоточения сил вблизи украинской границы. Он заверил, что смотрит на ситуацию "абсолютно трезво" и не исключает ни одного из рассматриваемых вариантов развития событий.

Ситуация на границе

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с утверждениями украинских военных о наращивании сил России вдоль границы с Украиной. Как отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории Российской Федерации не должно беспокоить другие государства. Он подчеркнул, что эти перемещения войск никак не угрожают другим странам. Песков также указал, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга.

В состоявшемся 30 марта разговоре с Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель Путин выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе. Ожидается, что обстановка на востоке Украины станет одной из тем обсуждения в ходе личной встречи Путина с Байденом, которую американский лидер предложил провести в ближайшие месяцы "в третьей стране".