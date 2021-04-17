Курц: для Австрии будет честью, если Путин и Байден проведут встречу в Вене

БЕРЛИН, 17 апреля. /ТАСС/. Австрия уже находится в контакте с Россией и США по вопросу обсуждения потенциальной площадки для проведения встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщил в субботу канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Мы не должны переоценивать нашу роль, мы не играем роль посредника. Но всегда есть нейтральные страны, которые выбирают для диалога и переговоров. Мы уже в контакте с российской и американской стороной. Если действительно такая встреча состоится, которую мы считаем правильной и которую инициировал Джо Байден, а я считаю, что это всегда правильный путь - диалог всегда лучше для всех участников, чем что-то другое, то мы были бы чрезвычайно рады, если она состоится в Австрии", - сказал Курц в видеоинтервью немецкому порталу "Пионер", говоря на тему, может ли Вена стать нейтральной площадкой для встречи президентов России и США.

"Для всего мира, для всей Европы будет хорошо, если состоится такая встреча. Неважно, где она пройдет. Разумеется, если она пройдет в Австрии, в Вене, то для нас это будет большой честью", - отметил Курц. Канцлер Австрии подчеркнул, что Вена является одним из городов, который обсуждается в качестве площадки для проведения этого саммита России и США. "Если он состоится, то сейчас рассматриваются несколько городов, Вена - один из них", - уточнил Курц

Во вторник Путин и Байден провели по инициативе Вашингтона второй телефонный разговор с момента вступления в должность главы американского государства. Как сообщили в Кремле, лидеры обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме проинформировали, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу "в третьей стране".