Полиция задержала около 100 человек в ходе протестов в Миннесоте

ТАСС, 17 апреля. Правоохранительные органы задержали порядка 100 человек в ночь на субботу в ходе продолжающихся после гибели афроамериканца Данте Райта протестов в штате Миннесота. Об этом сообщил комиссар департамента общественной безопасности штата Джон Харрингтон в ходе пресс-конференции, передает в субботу телеканал KSTP.

Харрингтон не уточнил, какие обвинения могут быть предъявлены задержанным. При этом, как подчеркивает телеканал, в ночь на пятницу задержания не производились.

Протесты в Миннесоте продолжаются шестой день подряд, Как ранее информировал телеканал KARE, в пятницу вечером у полицейского участка города Бруклин-Сентер собрались порядка 500 человек. Власти города вновь ввели комендантский час в ночь с пятницы на субботу. Протестующие не подчинялись требованиям полиции разойтись, некоторые из них кидали различные предметы в правоохранителей, пытались ослепить их лазерными указками, прорваться через заграждения. Полицейские провели отдельные задержания тех, кто не подчинялся приказам разойтись. В полиции продемонстрировали средства, используемые протестующими, - бейсбольные биты, самодельные щиты, шарики с краской.

Инцидент с Данте Райтом

Полицейские в Бруклин-Сентере 11 апреля остановили автомобиль 20-летнего Райта из-за нарушения правил дорожного движения. При попытке задержания тот сел обратно в машину и попытался скрыться, после чего сотрудница полиции города Ким Поттер выстрелила в него. Автомобиль Райта проехал несколько улиц и врезался в другую машину. Райту оказали медицинскую помощь, однако он умер на месте.

В полиции заявили, что смерть Райта стала следствием ошибки Поттер. Она якобы хотела применить электрошоковое устройство, однако произвела выстрел из пистолета. Произошедшее привело к массовым беспорядкам и столкновениям между протестующими и полицией. Власти Бруклин-Сентера заявили во вторник, что Поттер подала прошение о немедленном увольнении из полиции.

Бруклин-Сентер является пригородом Миннеаполиса, где в настоящее время проходит резонансный судебный процесс по делу экс-полицейского Дерека Шовина. Его обвиняют в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года. Смерть афроамериканца вызвала в прошлом году массовые протесты по всей стране. Самым тяжким из преступлений, которые инкриминируются экс-полицейскому, является убийство второй степени. Если Шовин будет признан виновным, его могут приговорить к тюремному заключению сроком до 40 лет.