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Кулеба предложил ЕС ввести новые секторальные санкции против России

По мнению министра иностранных дел Украины, персональных ограничительных мер "уже недостаточно"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба EPA-EFE/JOSE SENA GOULAO
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© EPA-EFE/JOSE SENA GOULAO

КИЕВ, 19 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на неформальной видеоконференции с главами МИД 27 стран Евросоюза предложил "пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ", включающий новые секторальные санкции в отношении России.

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Как он написал в понедельник в своем Twitter, он "проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение". "Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент - подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно", - сообщил Кулеба.

Ситуация на Украине, включая обострение обстановки в Донбассе, - одна из главных тем проходящей в понедельник плановой видеоконференции министров иностранных дел Евросоюза, в ходе которой по видеосвязи заслушали Кулебу.

Ранее, в начале апреля, Кулеба в интервью газете Liberation заявил, что Киев наблюдает "российское военное развертывание на трех направлениях: северо-восточная граница Украины, восток страны, но также и Крым". В то же время глава МИД утверждал, что "Украина не хочет войны".

В связи с подобными высказываниями о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной представители стран Запада неоднократно выражали обеспокоенность по этому поводу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение друг на друга.

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