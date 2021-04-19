Facebook ужесточит контроль над соцсетями перед решением суда по делу об убийстве Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /ТАСС/. Сотрудники американской корпорации Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, готовятся удалять потенциально опасные сообщения в свете ожидаемого решения суда присяжных по делу экс-полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в непредумышленном убийстве в 2020 году темнокожего Джорджа Флойда. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте компании.

"В свете того, что суд над Дереком Шовином приближается к завершению, мы намерены подготовиться к вынесению вердикта", - отметила один из вице-президентов Facebook Моника Бикерт. По ее словам, сотрудники компании пытаются "выявить потенциальные угрозы" в Facebook и Instagram.

По словам Бикерт, руководство корпорации намерено "защитить право на мирные протесты и ограничить [распространение] контента, который может привести к гражданским беспорядкам или насилию". "Это включает в себя выявление и удаление призывов прийти с оружием в Миннеаполис, который мы временно считаем местом повышенной опасности", - уточнила Бикерт. По ее словам, сотрудники соцсетей принимают меры, чтобы защитить семью Флойда от нападок в интернете.

В заявлении уточняется, что специалисты Facebook также будут более тщательно проверять публикуемые данные на наличие дезинформации.

Суд в Миннеаполисе

Резонансное разбирательство началось в Миннеаполисе (штат Миннесота) 8 марта. Шовин 25 мая прошлого года применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех стражей порядка, которые участвовали в аресте Флойда, уволили. Самым тяжким из преступлений, которые инкриминируются экс-полицейскому, является убийство второй степени. Если Шовин будет признан виновным, его могут приговорить к тюремному заключению на срок до 40 лет.

Планируется, что в понедельник стороны выступят с заключительными заявлениями. После этого члены жюри присяжных удалятся на совещание. Ограничений по времени на проведение совещания не предусмотрено.

После смерти Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.