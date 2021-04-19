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Bloomberg: подозреваемые в причастности к взрыву в Чехии связаны с делом Скрипалей

Чешская полиция ранее объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова "в связи с расследованием обстоятельств, связанных с тяжкими уголовными преступлениями"
На месте взрыва склада боеприпасов около Врбетице, Чехия, 2014 год EPA/CZECH REPUBLIC POLICE
Описание
На месте взрыва склада боеприпасов около Врбетице, Чехия, 2014 год
© EPA/CZECH REPUBLIC POLICE

ТАСС, 19 апреля. Подозреваемые в причастности к взрывам на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году связаны с делом Скрипалей. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на генпрокурора страны Павла Земана.

Чешская полиция 17 апреля объявила в розыск российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова "в связи с расследованием обстоятельств, связанных с тяжкими уголовными преступлениями". В тот же день премьер-министр Андрей Бабиш и первый вице-премьер республики Ян Гамачек заявили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в стране в связи с открывшимися обстоятельствами взрыва во Врбетице. Полиция не указывала на связь между взрывом на складе боеприпасов и розыском Петрова и Боширова, однако спецслужбы Чехии считают, что эти граждане были на месте инцидента в 2014 году.

Теги
ЧехияВеликобританияРоссияСкрипаль, Сергей Викторович
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