СМИ: болгарская компания отрицает любую связь со взрывом в Чехии в 2014 году

СОФИЯ, 19 апреля. /ТАСС/. Компания ЕМКО, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву, категорически отрицает, что уничтоженные при взрывах на складах в деревне Врбетице на востоке Чехии в 2014 году боеприпасы, принадлежали ей. Об этом в понедельник сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

"Утверждения, что уничтоженные во время террористического акта в Чехии в 2014 году боеприпасы были предназначены для реэкспорта от ЕМКО для Украины, не соответствуют истине, более того, ЕМКО никогда не доставляла на Украину боеприпасы, произведенные в Чехии, это было документально доказано", - говорится в заявлении компании, представленном БНТ. Подчеркивается, что "в течение нескольких месяцев до, во время и после взрывов в Чехии, ЕМКО не совершала и не планировала совершать транспортировку имущества из складов, о которых идет речь, ни в Болгарию, ни в другие страны".

В понедельник премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил журналистам, что инцидент в Врбетице "не был актом государственного терроризма" и что "Россия не напала на Чехию". По словам Бабиша, этот инцидент был "нападением на товар, который предназначался для болгарского торговца [оружием], который затем, наверное, хотел продать его".