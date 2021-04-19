Глава Евросовета посетит Грузию 20 апреля

ТБИЛИСИ, 19 апреля. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель в понедельник в ходе прямого включения на церемонии подписания соглашения по выходу из политического кризиса среди партий в Грузии заявил, что 20 апреля посетит Тбилиси, чтобы встретиться со всеми политиками.

"Я с удовольствием анонсирую, что завтра я прибуду в Грузию, чтобы встретиться со всеми вами и послать вам сигнал, который придаст уверенность. Мы обсудим вопросы, касающиеся наших дальнейших шагов для укрепления связей Грузии и Европейского союза", - сказал Мишель.

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