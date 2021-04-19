В Пентагоне считают, что Россия продолжает наращивать присутствие на границе с Украиной

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. Минобороны США утверждает, что Россия продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной и сосредоточила в этом районе больше своих сил, чем в 2014 году.

"В целом мы продолжаем наблюдать увеличение наращивания [сил]. Опять же, нас это беспокоит. Без сомнений, мы бы хотели лучше понимать, каковы их намерения. <...> По большей части в последние пару недель мы продолжали наблюдать увеличение численности [войск] вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму", - утверждал в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он при этом отказался уточнить, сколько российских военнослужащих, по мнению Вашингтона, находятся на границе. "Что касается наращивания российских сил, я не собираюсь вдаваться в конкретные цифры или [информацию о] формированиях войск", - сказал Кирби. "Я не готов оценивать, насколько оно [наращивание сил] больше. Оно точно больше, чем это было в 2014 году", - предположил он позднее.

По словам представителя оборонного ведомства США, американская сторона призывает РФ проявить большую прозрачность относительно своих намерений.

"Мы призываем Россию четко обозначить свои намерения, более ясно. Мы не считаем, что это наращивание [сил] способствует безопасности и стабильности на границе <...>. Опять же, мы призываем РФ прекратить свои провокации и внести свой вклад в повышение [уровня] безопасности и стабильности там, они могут начать с того, чтобы проявить большую прозрачность относительно своих намерений. <...> Мы, конечно же, слышали, что россияне заявляют, что все это из-за учений. Нам не совсем четко ясно, что дело обстоит именно так. И мы остаемся серьезно обеспокоены этим наращиванием сил, и мы призываем Россию быть более прозрачной относительно ее намерений", - заявил Кирби.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.