В Миннеаполисе присяжные удалились на совещание по делу об убийстве Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Коллегия присяжных заседателей в понедельник удалилась на совещание на проходящем в Миннеаполисе (штат Миннесота) судебном разбирательстве по делу экс-полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда. Трансляцию из зала суда ведут центральные телеканалы.

Убийство или передозировка? Что происходит на суде по делу Джорджа Флойда

Резонансное разбирательство началось в Миннеаполисе (штат Миннесота) 8 марта. Шовин 25 мая прошлого года применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех правоохранителей, которые участвовали в аресте Флойда, уволили.

Самым тяжким из преступлений, которые инкриминируются экс-полицейскому, является убийство второй степени. Если Шовин будет признан виновным, его могут приговорить к тюремному заключению на срок до 40 лет.

Ранее обвинение и защита выступили с многочасовыми заключительными заявлениями. Они продемонстрировали несколько записей, призванных подтвердить их позиции.

После этого судья Питер Кэхилл ознакомил присяжных с их обязанностями и разрешил начать совещание.

Аргументы сторон

Представитель прокуратуры Стив Шляйхер настаивал на том, что к смерти афроамериканца привели действия Шовина. "Джордж Флойд не представлял угрозы, никогда не представлял. Он не сопротивлялся, он просто был не в состоянии подчиниться", - отметил Шляйхер. Он подчеркнул, что действия Шовина выходили за рамки "разумного применения силы" и противоречили должностной инструкции.

Представитель прокуратуры выразил уверенность в том, что причиной смерти Флойда был примененный при задержании удушающий прием. "Это не была работа полицейского, это было убийство", - сказал Шляйхер.

Адвокат обвиняемого Эрик Нельсон заострил внимание на том, что его клиента нельзя считать виновным, если прокуратура не представила исчерпывающих доказательств этого. Защитник отметил, что имеющиеся данные не свидетельствуют о том, что Флойд умер из-за недостатка кислорода. По словам Нельсона, Флойд "активно оказывал сопротивление", а также был "потенциально агрессивен".

Как полагает Нельсон, тот факт, что Флойд говорил в то время, когда по отношению к нему применяли удушающий прием, доказывает, что он мог дышать. Адвокат подчеркнул, что препараты, которые принимал афроамериканец, оказали непосредственное влияние на его состояние.

Когда ждать решения

Каких-либо ограничений по времени на проведение совещания присяжных заседателей не предусмотрено. "Будет ли это час или неделя, зависит только от вас", - отмечал ранее Кэхилл, обращаясь к членам жюри.

Членов коллегии ни разу не показывали во время трансляции из зала суда. Их имена не разглашаются. Согласно подсчетам местной газеты "Стар трибюн", в жюри вошли восемь белых американцев и шесть представителей различных расовых или этнических меньшинств.

После смерти Флойда в 2020 году в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.