Около 250 нацгвардейцев будут охранять Вашингтон после оглашения вердикта по делу Флойда

ТАСС, 20 апреля. Национальная гвардия США выделит примерно 250 бойцов для обеспечения безопасности в Вашингтоне в связи с угрозой протестов после оглашения вердикта по делу экс-полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в непредумышленном убийстве при задержании в 2020 году темнокожего Джорджа Флойда. Об этом в понедельник сообщается на сайте отделения Нацгвардии в Вашингтоне.

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"Нацгвардия округа Колумбия направляет примерно 250 сотрудников для поддержания правопорядка в ответ на возможные демонстрации", - говорится в заявлении.

Ранее власти Миннеаполиса (штат Миннесота), где проходит судебное разбирательство, усилили меры безопасности в ожидании вердикта по делу о гибели Флойда. По данным Национального общественного радио США, в городе было существенно увеличено число правоохранителей, власти штата подключили 3 тыс. бойцов Национальной гвардии, рядом со зданием суда возведены лабиринты из бетонных конструкций.

В понедельник вечером члены жюри присяжных по делу о непредумышленном убийстве Флойда удалились на совещание. Ограничений по времени на вынесение ими вердикта не предусмотрено.

После смерти Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.