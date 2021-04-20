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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Около 250 нацгвардейцев будут охранять Вашингтон после оглашения вердикта по делу Флойда

Ранее власти Миннеаполиса, где проходит судебное разбирательство, также усилили меры безопасности

ТАСС, 20 апреля. Национальная гвардия США выделит примерно 250 бойцов для обеспечения безопасности в Вашингтоне в связи с угрозой протестов после оглашения вердикта по делу экс-полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в непредумышленном убийстве при задержании в 2020 году темнокожего Джорджа Флойда. Об этом в понедельник сообщается на сайте отделения Нацгвардии в Вашингтоне.

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"Нацгвардия округа Колумбия направляет примерно 250 сотрудников для поддержания правопорядка в ответ на возможные демонстрации", - говорится в заявлении.

Ранее власти Миннеаполиса (штат Миннесота), где проходит судебное разбирательство, усилили меры безопасности в ожидании вердикта по делу о гибели Флойда. По данным Национального общественного радио США, в городе было существенно увеличено число правоохранителей, власти штата подключили 3 тыс. бойцов Национальной гвардии, рядом со зданием суда возведены лабиринты из бетонных конструкций.

В понедельник вечером члены жюри присяжных по делу о непредумышленном убийстве Флойда удалились на совещание. Ограничений по времени на вынесение ими вердикта не предусмотрено.

После смерти Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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