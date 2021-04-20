В США присяжные не смогли вынести вердикт по делу об убийстве Флойда в первый день

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Коллегия присяжных заседателей не смогла вынести в понедельник вердикт на проходящем в Миннеаполисе (штат Миннесота) судебном разбирательстве по делу экс-полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда.
Как сообщила местная газета Star Tribune, присяжные прекратили начатое несколько часов назад обсуждение дела, оно продолжится во вторник. Члены жюри проведут ночь в гостинице. Решение должно быть принято единогласно. Каких-либо ограничений по времени на это не предусмотрено.
Резонансное разбирательство началось в Миннеаполисе 8 марта. Шовин 25 мая прошлого года применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех стражей порядка, которые участвовали в аресте Флойда, уволили. Самым тяжким из преступлений, которые инкриминируются экс-полицейскому, является убийство второй степени. Если Шовин будет признан виновным, его могут приговорить к тюремному заключению на срок до 40 лет.
По мнению некоторых экспертов, присяжные в США иногда бывают более склонны выносить оправдательный вердикт в случае, если их совещание затягивается. Быстрое вынесение решения может означать, что вердикт обвинительный.
После смерти Флойда в 2020 году в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.