В США присяжные не смогли вынести вердикт по делу об убийстве Флойда в первый день

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Коллегия присяжных заседателей не смогла вынести в понедельник вердикт на проходящем в Миннеаполисе (штат Миннесота) судебном разбирательстве по делу экс-полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда.

Убийство или передозировка? Что происходит на суде по делу Джорджа Флойда

Как сообщила местная газета Star Tribune, присяжные прекратили начатое несколько часов назад обсуждение дела, оно продолжится во вторник. Члены жюри проведут ночь в гостинице. Решение должно быть принято единогласно. Каких-либо ограничений по времени на это не предусмотрено.

Резонансное разбирательство началось в Миннеаполисе 8 марта. Шовин 25 мая прошлого года применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех стражей порядка, которые участвовали в аресте Флойда, уволили. Самым тяжким из преступлений, которые инкриминируются экс-полицейскому, является убийство второй степени. Если Шовин будет признан виновным, его могут приговорить к тюремному заключению на срок до 40 лет.

По мнению некоторых экспертов, присяжные в США иногда бывают более склонны выносить оправдательный вердикт в случае, если их совещание затягивается. Быстрое вынесение решения может означать, что вердикт обвинительный.

После смерти Флойда в 2020 году в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.