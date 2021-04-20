Турция заявила, что РФ при необходимости может приобрести продукцию турецкого оборонпрома

АНКАРА, 20 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия в случае необходимости может приобрести продукцию турецкого оборонпрома.

"Турция продает беспилотники тем, у кого есть на них потребность. Эта сделка [с Украиной] не направлена против России. Если у России будет необходимость приобрести нашу продукцию, то она сможет ее купить точно также, как мы купили у нее С-400", - сказал министр в эфире телеканала Haber Turk.

Чавушоглу также вновь подтвердил, что Турция и РФ продолжают переговоры о приобретении Анкарой второго полка зенитных ракетных систем С-400.

15 апреля газета Turkiye со ссылкой на неназванный диписточник сообщила, что Турция готова продавать свое вооружение и БПЛА всем странам, в том числе и России, не делая выбора между покупателями. Этот комментарий последовал в ответ на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который 12 апреля рекомендовал всем странам, в том числе Турции, "проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима" и предостерег их "от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения".

В 2019 году Украина закупила и провела испытания турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan. Генеральный директор госкомпании "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря в октябре 2020 года заявил о заинтересованности Киева в совместном производстве Bayraktar TB2 на Украине и о том, что украинская армия планирует закупить 48 таких аппаратов совместного производства, которое планируется наладить на верфи "Океан" в Николаеве.