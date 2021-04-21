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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Демонстрации после вердикта по делу Флойда проходят в Нью-Йорке

Митинги прошли в районе Бруклин, где собрались около 200-300 участников, некоторые группы протестующих двинулись через Бруклинский и Манхэттенский мосты в сторону Манхэттена
Демонстрация на Таймс-сквер в Нью-Йорке после вынесения вердикта по делу Джорджа Флойда Денис Акишев/ТАСС
Описание
Демонстрация на Таймс-сквер в Нью-Йорке после вынесения вердикта по делу Джорджа Флойда
© Денис Акишев/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Несколько демонстраций в защиту темнокожих (BLM, "Жизни темнокожих имеют значение") проходят во вторник вечером в Нью-Йорке после вынесения обвинительного вердикта экс-полицейскому Дереку Шовину по делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Около 70 человек, собравшиеся на Юнион-сквер, устроили марш и двигаются в сторону Таймс-сквер. Митинги прошли также в районе Бруклин, где собрались около 200-300 участников, некоторые группы протестующих двинулись во вторник вечером через Бруклинский и Манхэттенский мосты в сторону Манхэттена.

В районе проведения акций действуют повышенные меры безопасности, протестующих сопровождает полиция. Марши и митинги носят мирный характер, хотя некоторые участники акций выступают с лозунгами, что одного вердикта недостаточно для восстановления справедливости.

Суд присяжных в Миннеаполисе (штат Миннесота) во вторник признал Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени, то есть непредумышленном, а также в причинении смерти Флойду по неосторожности второй степени. Самым тяжким из этих преступлений является убийство второй степени. Максимальное наказание за него составляет 40 лет тюремного заключения. Коллегия присяжных начала совещаться в понедельник вечером, решение она вынесла во вторник днем.

Резонансное разбирательство началось 8 марта. Шовин 25 мая прошлого года применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех стражей порядка, которые участвовали в аресте Флойда, уволили.

После смерти Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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