Демонстрации после вердикта по делу Флойда проходят в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Несколько демонстраций в защиту темнокожих (BLM, "Жизни темнокожих имеют значение") проходят во вторник вечером в Нью-Йорке после вынесения обвинительного вердикта экс-полицейскому Дереку Шовину по делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Убийство или передозировка? Что происходит на суде по делу Джорджа Флойда

Около 70 человек, собравшиеся на Юнион-сквер, устроили марш и двигаются в сторону Таймс-сквер. Митинги прошли также в районе Бруклин, где собрались около 200-300 участников, некоторые группы протестующих двинулись во вторник вечером через Бруклинский и Манхэттенский мосты в сторону Манхэттена.

В районе проведения акций действуют повышенные меры безопасности, протестующих сопровождает полиция. Марши и митинги носят мирный характер, хотя некоторые участники акций выступают с лозунгами, что одного вердикта недостаточно для восстановления справедливости.

Суд присяжных в Миннеаполисе (штат Миннесота) во вторник признал Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени, то есть непредумышленном, а также в причинении смерти Флойду по неосторожности второй степени. Самым тяжким из этих преступлений является убийство второй степени. Максимальное наказание за него составляет 40 лет тюремного заключения. Коллегия присяжных начала совещаться в понедельник вечером, решение она вынесла во вторник днем.

Резонансное разбирательство началось 8 марта. Шовин 25 мая прошлого года применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех стражей порядка, которые участвовали в аресте Флойда, уволили.

После смерти Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.