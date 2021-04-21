СМИ: митинги у суда после обвинительного вердикта по делу Флойда прошли мирно

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Митинги в поддержку обвинительного вердикта экс-полицейскому Дереку Шовину по делу о смерти темнокожего Джорджа Флойда в городе Миннеаполис (штат Миннесота) собрали около тысячи человек и прошли в спокойной обстановке. Об этом сообщила во вторник газета Star Tribune .

Митингующие стали собираться у здания суда в центре Миннеаполиса еще до оглашения вердикта, которое состоялось около 16:00 по местному времени (00:00 мск). Их число стало увеличиваться после оглашения решения присяжных и в итоге составило примерно 1 тыс. Затем они прошли маршем по улицам в центре города. Несколько сотен человек собрались также в районе так называемой площади Джорджа Флойда примерно в четырех километрах от центра Миннеаполиса, где он был задержан полицейскими почти год назад, вскоре после чего умер. Участники акций скандировали лозунги "Все три пункта (три пункта обвинения, по которым присяжные признали вину Шовина, - прим. ТАСС)!" и "Виновен, виновен!"

В районе здания суда были введены повышенные меры безопасности, на прилегающих улицах дежурила Национальная гвардия США. Однако по итогам прошедших массовых акций полиция не сообщала о нарушениях общественного порядка и задержаниях.

Суд присяжных в Миннеаполисе во вторник признал Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени, то есть непредумышленном, а также в причинении смерти Флойду по неосторожности второй степени. Самым тяжким из этих преступлений является убийство второй степени. Максимальное наказание за него составляет 40 лет тюремного заключения.