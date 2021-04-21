СМИ: сенаторы Чехии призвали правительство расторгнуть договор о дружеских отношениях с РФ

ПРАГА, 21 апреля. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Чехии призвал в среду правительство страны расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с РФ и максимально сократить численность сотрудников посольства России в Чехии, оставив российского посла. Об этом сообщило информационное агентство ЧТК .

По его данным, сенаторы приняли постановление, в котором взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице (восток республики) в 2014 году, в причастности к которым чешская сторона подозревает российские спецслужбы, характеризуются как "акт государственного терроризма против одного из государств - членов Евросоюза, а значит против всего ЕС".

Кроме того, верхняя палата чешского парламента рекомендовала кабмину вынести вопрос об инциденте в Врбетице на заседание СБ ООН и на рассмотрение руководящих органов Евросоюза и НАТО. Сенаторы рассчитывают на проявление государствами - членами ЕС и Североатлантического альянса поддержки Чехии в ее шагах по отношению к России. Правительство должно использовать "все возможности и инструменты, которые предоставлены Чехии благодаря членству в этих организация (ЕС и НАТО)", отмечается в документе.

Сенат поддержал также произведенную властями высылку 18 сотрудников посольства РФ из Чехии, а ответ России, заключавшийся в объявлении персонами нон грата 20 сотрудников чешского дипломатического представительства, назвал актом, направленным на эскалацию напряженности во взаимных отношениях.