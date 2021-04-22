В Армении возбудили дело против главы общины Мегри из-за акций протеста против Пашиняна

ЕРЕВАН, 22 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет Армении в четверг возбудил уголовное дело в отношении главы общины Мегри Мхитара Закаряна из-за акций протеста против премьер-министра Никола Пашиняна, который накануне посетил город. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Уголовное дело против Закаряна заведено по признакам хулиганства, преднамеренного нарушения общественного порядка, а также применения насилия в отношении представителя власти", - отметили в ведомстве.

В среду утром Пашинян посетил города Мегри, Агарак, Каджаран и Капан, где местные жители его встречали акциями протеста. Они скандировали в адрес Пашиняна критические лозунги, требовали, чтобы тот покинул их населенный пункт.

Акции с требованием отставки Пашиняна начались по всей Армении после того, как он 9 ноября прошлого года вместе с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым подписал трехстороннее заявление, которое положило конец начавшимся 27 сентября боевым действиям в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха. В соответствии с положениями этого документа азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, затем ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Жители Сюникской области особенно остро отреагировали на эти договоренности, так как после перехода под контроль Баку семи прилегающих к Нагорному Карабаху районов граница с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с этим регионом. Люди считают, что в результате боевые посты азербайджанских военных оказались рядом с местными населенными пунктами.