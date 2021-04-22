Премьер Чехии считает несбалансированным штат посольств в Праге и Москве

ПРАГА, 22 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Андрей Бабиш считает, что число сотрудников чешского и российского посольств Чехии и России в обеих странах должно быть сбалансированным. Слова премьера приводит в четверг Чешское радио .

Конфликт относительно числа сотрудников посольств возник после высылки Чехией 18 сотрудников посольства РФ, которых в стране назвали сотрудниками российской разведки. МИД РФ выразил Праге решительный протест, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

"Количество сотрудников в обеих посольствах несбалансированное", - сказал Бабиш и добавил, что считает необходимым привести штат обоих диппредставительств в пропорциональное соответствие. "Реакция российской стороны [на высылку сотрудников посольства Чехии] является необоснованной, так как Чехия ничего [плохого] не сделала России", - считает Бабиш

Комментируя то, что РФ не ответила на требование Праги вернуть в Москву объявленных персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства, Бабиш сказал, что правительство республики, "скорее всего, будет реагировать на это еще до своего заседания", намеченного на 14:00 (15:00 мск).

В среду министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выразил в среду послу РФ в Чехии Александру Змеевскому протест против высылки из Москвы 20 сотрудников посольства и потребовал вернуть их всех обратно на свои места в дипломатическом представительстве. Решение Москвы Прага ожидала до 12:00 (13:00 мск) четверга.

В правительстве Чехии ранее заявляли, что штат чешского посольства в Москве значительно меньше, чем российского в Праге. Оппозиция призвала правительство предпринять шаги по достижению паритета в численности сотрудников обеих миссий. По подсчетам МИД Чехии, со вторника штат российского посольства в республике состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а чешского в РФ - из пяти дипломатов и 19 технических служащих.