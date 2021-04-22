Парламент Чада поддержал передачу всей полноты власти военному совету

ПРЕТОРИЯ, 22 апреля. /ТАСС/. Роспуск парламента Чада и передача всей полноты власти в руки переходного военного совета были необходимым шагом в условиях, возникших в стране после неожиданной смерти в результате ранения на поле боя главы государства Идрисса Деби Итно. Об этом сообщила в четверг южноафриканская радиостанция SABC со ссылкой на коммюнике бывшего руководства однопалатного парламента Чада - Национальной ассамблеи.

"Учитывая сложную военную и политическую ситуацию в стране, которая возникла после смерти Идрисса Деби Итно, председатель Национальной ассамблеи дал свое полное согласие на создание переходного военного совета с целью проведения политических преобразований и продвижения Чада к миру и безопасности", - говорится в обнародованном постановлении Бюро Национальной ассамблеи. В документе подчеркивается, что парламент также признал роспуск правительства, и поддержал решение военного совета об исполнении его главой и сыном умершего президента генерал-лейтенантом Махаматом Идриссом Деби Итно обязанностей главы государства.

Объявление о смерти президента Чада Идрисса Деби Итно от полученных во время боя с повстанцами ран было сделано по национальному телевидению 20 апреля. Международное французское радио сообщило, что первоначально военные предложили спикеру парламента осуществлять полномочия президента, как это предусматривала конституция Чада. Однако последний отказался, сославшись на слишком сложное положение в стране в связи с нападением повстанцев, и обратился к военным с просьбой не допустить создания вакуума власти. В результате был создан переходный военный совет из 15 высших генералов, его решением было приостановлено действие конституции, распущены правительство и парламент.

Военный совет уже объявил, что будет находиться у власти 18 месяцев, после чего в Чаде состоятся демократические выборы, и власть будет передана обновленным структурам. Газета Journal du Tchad не исключает, что одним из кандидатов на предстоящих осенью 2022 года президентских выборах будет Махамат Идрисс Деби Итно.