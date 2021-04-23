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Кризис на Украине

Кабмин ФРГ не стал комментировать предложение Козака о встрече политсоветников в Донбассе

Замглавы администрации президента РФ в письме назвал "откровенным плутовством" представленный Киевом проект дополнений к мерам по обеспечению прекращения огня в Донбассе
Здание Бундестага в Берлине, Германия EPA-EFE/CLEMENS BILAN
Описание
Здание Бундестага в Берлине, Германия
© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

БЕРЛИН, 23 апреля. /ТАСС/. В правительстве ФРГ не стали давать оценку предложению замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака о возможности проведения следующей встречи политсоветников "нормандской четверки" непосредственно в зоне конфликта в Донбассе с участием представителей Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик.

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"Мы в принципе не комментируем какие-либо переговоры на рабочем уровне", - заявил в пятницу корреспонденту ТАСС представитель кабмина ФРГ.

Предложение Козака содержится в письме, которое он направил 21 апреля своим коллегам из Франции, ФРГ и Украины по итогам предыдущей встречи и которое появилось в украинских СМИ. Подлинность документа Козак подтвердил на встрече с журналистами в пятницу. В письме он назвал "откровенным плутовством" представленный Киевом на последней встрече якобы обновленный проект дополнений к одобренным летом прошлого года мерам по обеспечению прекращения огня в Донбассе.

В этой связи Козак отметил, что "доработанный" документ дословно повторяет прежние предложения Украины, которые уже были подвергнуты жесткой критике со стороны главы СММ ОБСЕ Яшара Халита Чевика и отклонены как не соответствующие мандату наблюдателей.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичУкраинаГерманияРоссияКризис на Украине
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