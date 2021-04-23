Глава МИД Чехии обсудил с британским коллегой отношения с РФ и поблагодарил страны Балтии

ПРАГА, 23 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек обсудил в пятницу по телефону со своим британским коллегой Домиником Раабом отношения республики и королевства с Россией, а также поблагодарил Литву, Латвию и Эстонию за солидарность с Прагой в связи с инцидентом в Врбетице, что выразилось в высылке из этих государств четырех российских дипломатов. Соответствующую запись глава МИД Чехии сделал в Twitter .

"С британским министром иностранных дел мы сегодня обсуждали по телефону отношения с Россией и наш взаимный опыт в этой области, - отметил Кулганек. - Я очень рад [оказываемой Чехии Великобританией] помощи в НАТО и словам поддержки от Великобритании - нашего друга и союзника".

Ранее Литва, Латвия и Эстония объявили о высылке четырех российских дипломатов. Этот шаг Вильнюс, Рига и Таллин предприняли, как отметили там, в знак солидарности с Чехией по ситуации в отношениях с РФ после инцидента в Врбетице.

"Прибалтийские страны всегда были очень близкими друзьями Чехии. Они подтвердили это, проявив солидарность с Чехией. Спасибо вам, Литва, Латвия и Эстония, за вашу решительную солидарность и за то, что вы с нами", - написал Кулганек в Twitter.

Резкое ухудшение российско-чешских отношений произошло после того, как власти Чехии 17 апреля выступили с утверждением о выяснении новых обстоятельств инцидента в Врбетице на востоке республики, где в 2014 году произошли взрывы на складах боеприпасов. По версии чешской стороны, к этому инциденту причастны российские спецслужбы. После этого Прага объявила о высылке 18 сотрудников посольства РФ, которых посчитала офицерами российских спецслужб.

МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.