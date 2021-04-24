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США разместили бомбардировщики в Катаре для поддержки вывода своих войск из Афганистана

Военно-воздушные силы страны намерены обеспечить необходимую защиту для безопасного и упорядоченного вывода войск, сообщило Центральное командование ВВС

ТАСС, 24 апреля. Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress в пятницу прибыли на авиабазу в Катаре для сопровождения операции по выводу войск Соединенных Штатов из Афганистана. Об этом в субботу сообщило Центральное командование ВВС США.

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"Бомбардировщики <...> размещены для защиты американских сил и коалиции в ходе проведения операции по выводу [войск] из Афганистана", - говорится в заявлении.

Как отмечается, ВВС США намерены "обеспечить необходимую защиту сил для безопасного и упорядоченного вывода войск".

Ранее президент США Джо Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года.

Теги
АфганистанСШАБайден, Джозеф (Джо)
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