Премьер Малайзии потребовала от военных Мьянмы допустить в страну представителей АСЕАН

СИНГАПУР, 24 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин потребовал от военных Мьянмы допустить в страну представителей Брунея как председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также секретариата организации. Об этом глава правительства заявил в субботу на специальном саммите АСЕАН, посвященном кризису в Мьянме.

"Премьер озвучил три требования Малайзии. В частности, допуск в страну представителей председателя и секретариата Ассоциации, незамедлительное освобождение всех политических заключенных, а также прекращение убийств и насилия в отношении мирных жителей", - говорится в сообщении, распространенном по итогам саммита в Джакарте его канцелярией.

В Малайзии, указал премьер, считают, что "все стороны должны незамедлительно воздержаться от любых провокаций и действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации насилия". "Мы рассчитываем, что нынешнее руководство Мьянмы продолжит сотрудничество с АСЕАН", - отметил Мухиддин. Малайзия, по его словам, "готова к конструктивному взаимодействию со всеми сторонами, а также намерена активизировать усилия со всеми членами Ассоциации, чтобы помочь Мьянме преодолеть нынешний политический кризис".

Глава правительства также отметил, что "принцип невмешательства во внутренние дела друг друга не может быть причиной бездействия АСЕАН".

Участие в нынешнем саммите принял главком вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн.