Администрация США разрабатывает план на случай роста числа афганских беженцев

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты разрабатывают план гуманитарных действий на случай роста числа афганских беженцев после вывода американских войск из республики. Об этом заявил во вторник спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента.

На слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США его спросили, готов ли Вашингтон к возможному миграционному кризису после вывода своих войск. "Мы разрабатываем гуманитарный план по возможному увеличению числа афганских беженцев. Мы также работаем с партнерами [по этому вопросу]. <...> Мы находимся в процессе, мы еще не завершили этот план", - отметил дипломат. Он также рассказал, что США помогают Афганистану в деле поиска подрядчиков взамен тех, которые покинут страну вместе с американскими военнослужащими.

Сенаторы были обеспокоены ситуацией с соблюдением прав женщин в Афганистане после ухода войск США. Халилзад подчеркнул, что Вашингтон настаивает на том, чтобы вопросы о правах женщин и меньшинств были включены в мирные межафганские переговоры. "Если бы мы не ушли, это означало бы подрыв дипломатии в плане мирных переговоров, которые начались на основе соглашения о выводе войск, и привело бы к эскалации насилия в Афганистане, <...> иными словами, к бессрочной войне", - отметил спецпредставитель США, говоря о причинах вывода войск. Он вновь подчеркнул "отсутствие военного решения" афганского кризиса.

По версии дипломата, в Афганистане остаются около 100 тыс. членов радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Тем не менее, он "оптимистично настроен в отношении афганских сил безопасности". Отвечая на вопрос о возможностях американских дипломатов после вывода войск, Халилзад указал, что "посольство [США в Кабуле] будет иметь правильный размер, но это не уменьшит его возможностей".

Вывод войск США из Афганистана

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Исходя из достигнутых договоренностей, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

14 апреля 2021 года нынешний президент США Джо Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года. Талибы считают это решение Вашингтона нарушением Дохийского соглашения, в котором, в частности, говорилось о выводе иностранных войск из Афганистана к 1 мая 2021 года.