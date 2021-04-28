Политолог прокомментировал итоги первых 100 дней Байдена на посту президента США

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новый президент США Джо Байден и его администрация, по всей видимости, так и не смогли выработать никакой собственной существенной концепции улучшения отношений с Россией за первые 100 дней пребывания у власти. Такое мнение выразил, комментируя во вторник по просьбе корреспондента ТАСС упомянутый символический рубеж нынешнего американского лидера, директор программы внешнеполитических исследований и старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон.

"Я беспокоюсь по поводу того, что нет крупной новой концепции улучшения отношений с Россией и Северной Кореей, какими бы сложными ни были эти задачи. Так что, конечно, [до потенциального укрепления связей Вашингтона с Москвой и Пхеньяном] очень далеко", - подчеркнул он.

При этом политолог дал высокую оценку ключевым фигурам исполнительной ветви власти США. "У него (Байдена - прим. ТАСС) подобрана серьезная и компетентная команда. Ее участники являются способными лицами, действующими с благими намерениями. У них большой опыт и багаж знаний. В случае и с [борьбой с] пандемией [коронавируса], и с [необходимостью восстановления близости с] союзниками они работают прекрасно", - убежден О'Хэнлон.

Однако, с его точки зрения, не слишком удачными стали решения администрации Байдена приступить к завершению военной операции США в Афганистане и выступить с обвинениями в геноциде в адрес правительства Китая. "Я не очень доволен решением по Афганистану. Мне нравятся новые рамки взаимодействия с Китаем: конкурировать, сотрудничать и противостоять. Но последнее - только в том случае, когда это необходимо. Тем не менее, я не согласен с решением признать геноцидом [политику Пекина в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР]", - сказал эксперт. Власти КНР решительно отвергают такие выводы правительства США.

"Я предчувствую разумный путь вперед в плане Ирана, хотя им (американским должностным лицам - прим. ТАСС) предстоит проделать еще много работы [в этой области]", - добавил О'Хэнлон. Он имел в виду переговоры о перспективах возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Эта договоренность была подписана с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году с целью урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Ираном.

Сотый день работы Байдена на посту главы американской администрации приходится на 29 апреля.