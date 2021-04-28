Блинкен призвал Турцию и других союзников отказаться от российской военной техники

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают Турцию и других своих зарубежных союзников и партнеров отказаться от дальнейших закупок у России оружия и военной техники, предупреждая, что такие сделки могут подпасть под действие односторонних американских санкций. Об этом заявил в среду на онлайн-встрече с иностранным журналистами госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ситуацию с покупкой Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Я очень надеюсь, что [по С-400] мы [Вашингтон и Анкара] сможем найти путь вперед <...>. Однако также очень важно на будущее, чтобы Турция и, если уж на то пошло, все союзники и партнеры [США] избегали дальнейших приобретений российских вооружений, включая дополнительные [комплексы] С-400, что дает России доходы, доступ и влияние. Опять-таки: любые существенные транзакции с российскими оборонными организациями могут подпасть под действие закона - CAATSA. И это отдельно и в дополнение к санкциям, которые [ранее] уже были введены", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства. Встреча, в которой он принял участие, была организована Центром для иностранной прессы Госдепартамента.

CAATSA - это принятый в США в 2017 году закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Этот нормативно-правовой акт угрожает применением односторонних американских рестрикций в отношении государств, приобретающих у России современные крупные системы вооружений и военной техники.

По словам Блинкена, Вашингтон ясно излагает Анкаре свои взгляды на ситуацию вокруг покупки ЗРС С-400. "Мы также действуем очень ясно, прямолинейно и последовательно, призывая Турцию отказаться от системы С-400", - отметил глава американской дипломатии.

Несмотря на все это, Соединенные Штаты, как подтвердил Блинкен, будут добиваться сохранения взаимодействия с Турцией в сфере безопасности. "Но мы продолжим добиваться сотрудничества с Турцией по общим приоритетам, вести диалог по тем сферам, в которых между нами существуют разногласия", - подчеркнул Блинкен.

С его точки зрения, покупка Турцией ЗРС С-400 "прямо противоречит обязательствам", которые были взяты на себя странами - участницами Организации Североатлантического договора на ее саммите 2016 года в Варшаве. Государства - участники Североатлантического альянса тогда условились "сокращать, а не расширять зависимость от российской техники", напомнил госсекретарь. "Приобретение С-400, - утверждал он, - ставит под угрозу безопасность США, а также военных технологий союзников, личного состава, подрывает целостность [Североатлантического] альянса, сильными <...> участниками которого являются и Турция, и США, оперативную совместимость в альянсе, имеющую критическую важность для его эффективного функционирования и ответа на любые возможные вызовы".

"Это также предоставляет существенные финансовые средства российскому оборонному сектору, обеспечивает России доступ к Вооруженным силам Турции, к турецкой оборонной промышленности", - полагает Блинкен. "Мы будем следовать закону, двигаясь вперед", - повторил госсекретарь, имея в виду то, что США будут применять ограничительные меры против союзников и партнеров за рубежом в такого рода случаях.

Блинкен отверг возможность урегулирования ситуации подобно тому, как ранее было в случае с приобретением у России другим участником НАТО - Грецией - ЗРС С-300. "Это очень разные ситуации, очень разные примеры", - убежден глава американской дипломатии. Он пояснил, что какие-то подобные сделки заключались с Россией еще до вступления в США в силу CAATSA, и потому не могут рассматриваться как идентичные покупке Анкарой С-400. "Обеспокоенность, которая решительно излагается [Турции] и нашей администрацией, и Конгрессом [США] на двухпартийной основе, демократами и республиканцами, ясна, остается ясной, и она не изменится", - добавил Блинкен.