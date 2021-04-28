Глава Украинского института нацпамяти осудил марш радикалов в Киеве

КИЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает недопустимым для европейской столицы восхваление войск СС. Об этом он заявил в среду, комментируя марш националистов в Киеве в честь очередной годовщины создания дивизии СС "Галичина".

"Не понимаю, чем провинились вышиванки, которые используются во время маршей в честь нацистских военных подразделений. Уже бы шла эта маргинальная группа в галифе, или в чем там ходили любители фюреров. Глорификация войск СС - это недопустимо для европейской страны, и я уверен, что этого не поддерживает абсолютное большинство украинцев", - написал Дробович в Facebook.

По его словам, историю надо изучать и открыто разбираться в сложных вопросах. "Например, почему вообще появлялись нацистские добровольческие подразделения, откуда брались все эти корпуса, дивизии, легионы и батальоны (венгерские, французские, российские, белорусские, украинские, итальянские, латвийские, эстонские, албанские), чего хотели люди, которые там служили? Через ответы на такие вопросы можно лучше понять причины и ход Второй мировой войны, вникнуть в суть нацистских и коммунистических преступлений, вообще политики тоталитарных государств", - считает Дробович.

Он полагает, что "черно-белыми упрощениями, маршами, популистскими лозунгами и сомнительными кричалками к построению сильной и ответственной политической нации, не приблизиться".

В Киеве в среду прошло шествие представителей националистических и радикальных организаций в вышиванках по случаю очередной годовщины создания на Украине в 1943 году дивизии СС "Галичина". В годы Великой Отечественной войны она входила в нацистскую структуру войск СС, признана во всем мире преступной организацией и запрещена по украинским законам. В марше приняли участие около 70 человек. Они прошли по центру украинской столицы, а на мосту возле площади Независимости повесили баннер, на котором были изображены солдаты в нацистской форме.