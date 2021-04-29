СМИ: сенаторы США из обеих партий поддерживают проведение встречи Путина и Байдена

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Американские сенаторы из Демократической и Республиканской партий поддерживают предложение о проведении российско-американского саммита, однако выступают против перезагрузки двусторонних отношений. Об этом сообщил в среду информационный портал Axios , который поговорил с законодателями.

"Это [саммит РФ и США] должно произойти, - считает Марко Рубио (республиканец от штата Флорида). - Независимо от того, какие претензии мы имеем к Путину, у него есть огромный арсенал ядерного оружия. Уже одно это означает, что мы должны как-то взаимодействовать с ним".

Ричард Берр (республиканец от штата Северная Каролина) подчеркнул, что не видит "никаких негативных сторон в этой" встрече. Сенатор Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) назвал саммит "хорошей идеей", пока на повестке дня стоят такие вопросы, как ситуация на Украине и хакерские атаки. В свою очередь Крис Мерфи (демократ от штата Коннектикут) заявил, что доверяет своему однопартийцу Байдену, который "знает, когда наступит подходящий момент, чтобы сесть за стол переговоров с Путиным".

Тем не менее, отмечает портал, ряд других сенаторов был более осторожен в своих оценках. "Мы уже видели этот фильм и знаем, как будет проходить диалог между президентом Байденом и президентом Путиным", - сказал старший республиканец комитета по иностранным делам Сената Конгресса Джим Риш (от штата Айдахо). Он полагает, что Байден не должен доверять никаким обязательствам, которые берет на себя российский лидер. По версии Риша, глава Белого дома якобы должен еще до саммита ввести санкции, направленные на блокировку газопровода "Северный поток - 2". Эту позицию поддержал и Тед Круз (республиканец от штата Техас).

Председатель сенатского комитета по иностранным делам Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) сказал, что доверяет Байдену, и считает, что глава вашингтонской администрации сможет успешно провести саммит, хотя и не возлагает на встречу больших надежд.

Путин и Байден провели 13 апреля разговор по телефону. По свидетельству пресс-службы Белого дома, Байден выдвинул идею проведения российско-американского саммита "в третьей стране в предстоящие месяцы". Впоследствии глава администрации США пояснил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе. Как отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча Путина и Байдена планируется в летние месяцы, но точная дата и страна проведения пока не определены. "Пока не называлась ни одна страна", где может пройти саммит, уточнил представитель Кремля. Позднее он указал, что Москва пока не дала официального согласия на проведение встречи, по-прежнему изучает предложение и анализирует ситуацию.