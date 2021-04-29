Байден заявил, что США способны искоренить системный расизм

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Соединенным Штатам по силам искоренить проблему системного расизма в американском обществе. Об этом говорится в обнародованном Белым домом в среду тексте речи президента США Джо Байдена с пометкой "для немедленного распространения" в момент начала его выступления перед членами обеих палат Конгресса.

"У нас есть реальный шанс искоренить системный расизм, который поражает американскую жизнь", - сказал Байден. Он отметил, что поводом к переменам в обществе послужило убийство афроамериканца Джорджа Флойда и недавнее обвинение полицейского, которого суд присяжных признал виновным в его гибели.