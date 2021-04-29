Байден заявил, что США способны искоренить системный расизм

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Соединенным Штатам по силам искоренить проблему системного расизма в американском обществе. Об этом говорится в обнародованном Белым домом в среду тексте речи президента США Джо Байдена с пометкой "для немедленного распространения" в момент начала его выступления перед членами обеих палат Конгресса.
"У нас есть реальный шанс искоренить системный расизм, который поражает американскую жизнь", - сказал Байден. Он отметил, что поводом к переменам в обществе послужило убийство афроамериканца Джорджа Флойда и недавнее обвинение полицейского, которого суд присяжных признал виновным в его гибели.
Глава государства добавил, что США должны начать с решения проблемы расизма в системе уголовного правосудия и провести реформу полиции, законопроект о которой в марте одобрила Палата представителей Конгресса США. "Давайте одобрим его [всем Конгрессом] в следующем месяце, к первой годовщине смерти Джорджа Флойда", - предложил Байден. Президент подчеркнул, что реформа полиции должна "восстановить доверие между правоохранительными органами и людьми, которым они служат".
Гибель Флойда привела к массовым протестам и беспорядкам во многих штатах. Полицейские использовали при его задержании в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая 2020 года жесткий удушающий прием. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.