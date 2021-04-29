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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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Военные Киргизии и Таджикистана прекратили перестрелку на границе

Ситуация на границе двух государств в районе водозабора "Головной" обострилась 28 апреля
© AP Photo/Vladimir Voronin, архив

БИШКЕК, 29 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Киргизии и Таджикистана прекратили вооруженную перестрелку на общем участке государственной границы. Об этом сообщила в четверг киргизская Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности.

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"В зоне инцидента перестрелка прекращена. Части и соединения Пограничной службы ГКНБ, дислоцированные в Баткенской области, совместно с органами местного самоуправления, подразделениями силовых структур и правоохранительных органов предпринимают все необходимые меры по недопущению дальнейшей эскалации обстановки", - говорится в сообщении.

Ситуация на границе двух государств в районе водозабора "Головной" обострилась 28 апреля, когда там возник конфликт между жителями приграничных территорий двух стран. 29 апреля произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. Обе стороны сообщают о пострадавших. Власти Киргизии заявляют, что таджикские военнослужащие в ходе боестолкновения применяли пулеметы и минометы. Бишкек также обвинил Душанбе в попытке захвата водозабора, обе стороны считают, что он находится на их территории.

Ближе к вечеру стороны договорились о прекращении огня и отводе воинских подразделений в места постоянной дислокации.

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КиргизияТаджикистанОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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