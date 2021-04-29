"Поиск точек соприкосновения". Саммит по Кипру завершился безрезультатно

ЖЕНЕВА, 29 апреля. /ТАСС/. Неформальный саммит по Кипру, проходивший со вторника по четверг в Женеве, не увенчался договоренностью о возобновлении межобщинных переговоров. Дискуссии решено продолжить в ближайшем будущем в прежнем формате: с участием лидеров двух кипрских общин, глав МИД Греции, Великобритании и Турции (трех гарантов кипрской безопасности), а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Гутерриш, выступивший инициатором встречи, заявил на итоговой пресс-конференции в четверг, что целью следующих переговоров в прежнем формате "снова станет движение в направлении поиска точек соприкосновения". Пока же эти точки отыскать не удалось: позиции греческой и турецкой общин Кипра слишком сильно расходятся, и это стало преградой для возобновления межобщинных переговоров, прерванных в 2017 году после провала саммита в Кран-Монтане (Швейцария). В четверг Гутерриш провел третье пленарное заседание. Выслушав позиции сторон, он пришел к выводу о бесперспективности продолжения саммита, который он охарактеризовал как "непростую встречу". "Но я не сдаюсь", - сказал генеральный секретарь, пообещав направить усилия на проведение консультаций для "создания наилучших условий для следующей встречи, которая может пройти в следующие два-три месяца".

Позиции сторон сблизить не удалось

В Женеве греко-кипрская сторона и Греция отстаивали необходимость превращения острова в двухзональную и двухобщинную федерацию в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис отметил в этой связи роль Гутерриша, который, по его словам, дал понять Анкаре и властям в северной части Никосии, что вопрос о признании самопровозглашенного турко-кипрского государства находится за пределами врученного ему мандата. Выступая в четверг по окончании состоявшегося в Женеве заседания Национального совета Республики Кипр, объединяющего лидеров греко-кипрских партий, Анастасиадис подчеркнул важность поиска точек соприкосновения в кипрском вопросе на основе резолюций СБ ООН и соответствующих норм международного права, предусматривающих создание на острове двухзональной и двухобщинной федерации.

Подобный подход разделяют в Афинах. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил после саммита, что "усилия генерального секретаря ООН должны предприниматься в согласованных рамках и в рамках его мандата, то есть [на основе] соответствующих решений Совета Безопасности ООН по поиску решения [кипрской проблемы] в рамках двухзональной и двухобщинной федерации".

Требование турок-киприотов

В свою очередь лидер турок-киприотов, президент самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар заявил после окончания саммита, что считает бессмысленным проводить такие переговоры, не добившись признания турко-кипрского государства, и дал понять, что и в дальнейшем он не отступит от этой позиции и от тех предложений, которые внесла на рассмотрение женевского саммита турко-кипрская делегация. По данным газеты Cyprus Mail, на пленарном заседании в среду Татар выдвинул план из шести пунктов и предложил генеральному секретарю ООН выступить с инициативой вынесения на рассмотрение Совбеза ООН резолюции, в которой были бы закреплены равный международный статус и суверенное равенство греко-кипрской и турко-кипрской сторон. И уже затем, по мнению Татара, двум кипрским государствам следует обсудить возможность принятия соглашения о вопросах собственности, безопасности, урегулирования пограничных споров, а также отношений с Европейским союзом.

Позицию Татара поддержал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, подчеркнувший на совместной с ним пресс-конференции: "Мы не отступим в вопросах независимости, суверенитета и равенства ТРСК". "Мы продолжим решительную поддержку предложения ТРСК, предусматривающего решение о двух государствах", - сказал министр. Вместе с тем он высказался в поддержку предложения Гутерриша "через несколько месяцев снова сверить позиции".